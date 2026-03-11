مع تصاعد التوتر.. إيران تنشر ألغاماً بحرية في مضيق هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أفاد مسؤولون أميركيون، يوم الأربعاء، بأن إيران زرعت خلال الأيام الأخيرة ألغاماً بحرية في مضيق هرمز، في خطوة تصعيدية تهدف إلى إغلاق أحد أهم الممرات الاقتصادية في العالم، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى التهديد برد سريع.

وأوضح المسؤولون بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "إيران نشرت أقل من 10 ألغام في المضيق"، مشيرين إلى أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تعتزم زيادة هذا العدد في المدى القريب".

وقال أحد المسؤولين إن "هذه الخطوة قد تمثل رسالة سياسية إلى الولايات المتحدة مفادها بأن طهران قادرة على خنق الاقتصاد العالمي بالقوة".

وكان ترمب، قال أمس الثلاثاء إن "إيران ستتعرض لهجوم على مستوى لم يسبق له مثيل إذا لم تتم إزالة تلك الألغام".

ولفت ترمب في منشور على "تروث سوشيال"، إلى أن "الولايات ‌المتحدة ستستخدم نفس التقنية التي ‌استُخدمت ضد مهربي المخدرات للقضاء نهائيا على أي قارب أو سفينة تحاول زرع ألغام في مضيق هرمز".

وبعد ذلك بوقت قصير، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الولايات المتحدة استهدفت ودمرت 16 سفينة إيرانية مخصصة لزرع الألغام، ونشرت مقطع فيديو مدته 34 ثانية يُظهر جانباً من تلك الضربات.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، وصف مضيق هرمز في تدوينة له على منصة "أكس"، بأنه "إما أن يكون مضيق انفراج للجميع، أو يتحول إلى مضيق اختناق للحالمين بالحروب"، في إشارة إلى التوترات الإقليمية والتهديدات الأميركية المحتملة.

ويأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها الثاني، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.