مصرع 4 أشخاص وإصابة 22 في غرق بارجة بخليج السويس

شفق نيوز – القاهرة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، مصرع أربعة أشخاص وإصابة 22 آخرين، جراء حادث غرق بارجة بحرية في خليج السويس.

وذكرت الوزارة في بيان، أن كبار المسؤولين المصريين تابعوا تداعيات الحادث الذي تعرضت له البارجة "12 آدم مارين"، والتي غرقت مساء أمس الثلاثاء في منطقة جبل الزيت بخليج السويس.

وأضاف البيان أنه فور تلقي البلاغ، انتقل كل من وزير البترول ووزير العمل إلى موقع الحادث، وتم توجيه 27 سيارة إسعاف، بينها 20 إلى موقع الحادث و7 إلى مطار الجونة، حيث جرى نقل 4 مصابين جواً و18 آخرين براً إلى مستشفى الجونة، فيما تم نقل جثامين المتوفين الأربعة إلى مستشفى الغردقة العام.

وأكدت الوزارة متابعة الموقف ورفع درجة الاستعداد في مديرية صحة البحر الأحمر وكافة المستشفيات، إلى جانب استمرار عمليات الإنقاذ والبحث، وتحديث البيانات بشكل متواصل بحسب تطورات الحادث.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أفادت مساء أمس بتلقيها بلاغاً من شركة "أوسوكو" بوقوع حادث انقلاب للبارجة البحرية "آدم مارين 12" في منطقة جبل الزيت بخليج السويس.