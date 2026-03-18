مصرع امرأة ومنتسب أمني بحادثين منفصلين في كركوك

أفادت مصادر طبية وأمنية، يوم الأربعاء، بمصرع امرأة متأثرة بحروق ومنتسب أمني بحادثين منفصلين في كركوك.

وقال مصدر في دائرة الطب العدلي بمحافظة كركوك لوكالة شفق نيوز، إن "المرأة تُدعى (د.ش.ع) نُقلت في وقت سابق إلى مستشفى آزادي التعليمي بعد تعرضها لحروق شديدة، إثر إقدامها على إحراق نفسها في أحد شوارع منطقة رحيم آوة، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها".

وأضاف، أن "المعلومات تشير إلى أن زوجها تمكن من إخماد النيران فور اندلاعها، قبل نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وبحسب إفادات أولية، فإن "المرأة كانت تعاني من خلافات عائلية متكررة، يرجح ارتباطها بالوضع المعيشي والظروف الاقتصادية الصعبة".

وأشار المصدر إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة، فيما تستمر الجهات المختصة بمتابعة ملابسات الحادث".

وفي حادث منفصل، أفاد مصدر أمني للوكالة بـ"وفاة أحد منتسبي الفوج الثاني في شرطة الطوارئ بمحافظة كركوك، ويُدعى (ط.ح)، ويبلغ من العمر 51 عاماً، حيث فارق الحياة خلال الدوام الرسمي إثر تعرضه لعارض صحي مفاجئ".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل الجثمان إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات الأصولية"، فيما لم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن بياناً تفصيلياً بشأن الحادث.