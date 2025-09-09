مصادر: نجاة وفد "حماس" ومقتل عددا من عوائلهم بهجوم الدوحة

شفق نيوز- الدوحة

قال مصدران في حركة "حماس" لوكالة رويترز، يوم الثلاثاء، إن الوفد المفاوض التابع للحركة في العاصمة القطرية الدوحة نجا من هجوم إسرائيلي استهدفه.

كما أفاد مصدر قيادي في "حماس" لقناة الجزيرة، بأن الغارة استهدفت الوفد أثناء اجتماع لمناقشة المقترح الأخير للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً أن القياديين الرئيسيين بقيادة خليل الحية نجوا من العملية.

في السياق قالت "شبكة قدس" الإخبارية نقلا عن مصادر، إن نجل القيادي في حماس خليل الحية ومدير مكتبه قتلا في القصف الإسرائيلي استهدف مقر الحركة في الدوحة.

وأفادت وسائل إعلام بسقوط قتلى وإصابات نتيجة الغارة الإسرائيلية في الدوحة.

وقال مراسلون ميدانيون، إن عددا من عائلة خليل الحية والعاملين في مكتبه لقوا مصرعهم في القصف الإسرائيلي.

بدوره، ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن العملية كانت موجهة ضد كبار قادة "حماس"، مؤكداً أنها "مستقلة تماماً" وأن إسرائيل بادرت بها ونفذتها وتتحمل كامل المسؤولية عنها.

وقبل قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي، توجيه ضربات جوية على قطر، استهدفت مقر قيادة حركة حماس، في العاصمة الدوحة.

وذكر بيان للجيش، أن "سلاح الجو هاجم بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس في الدوحة".

وأضاف أن "قادة حماس الذين تم استهدافهم قادوا انشطة الحركة على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من اكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، تم قبل الغارة اتخاذ خطوات لتجنب إصابة المدنيين، شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية.

وفي وقت لاحق، أبلغت هيئة البث الإسرائيلية، بمقتل القياديين في حركة حماس خليل الحية، وزاهر جبارين، في الغارة التي نفذت بالدوحة.

وقبل ذلك، أفادت وكالة رويترز، بسماع دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تصاعد للدخان في سماء حي كتارا بالدوحة، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جانبه، أشار موقع أكسيوس الأمريكي، إلى أن إسرائيل استهدفت قيادة حماس بالدوحة خلال اجتماع لمناقشة المقترح الأميركي.

ونقل الموقع، عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن الانفجار في الدوحة هو عملية اغتيال استهدفت قياديين في حركة حماس.

كما نبهت جيروزاليم بوست، إلى أن "انفجارات الدوحة ناجمة عن عملية إسرائيلية ضد قادة حماس في قطر".