مسيرة إسرائيلية تغتال شرطيا جنوبي لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل اعلام لبنانية، يوم الخميس، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بصاروخين في بلدة عيترون جنوبي لبنان.

وبحسب المعلومات، "أسفرت الغارة عن مقتل شرطي بلدية كان على متن الدراجة لحظة الاستهداف"، فيما لم ترد تفاصيل إضافية عن الحادث حتى الآن.

وتأتي هذه الحادثة في سياق التصعيد المستمر على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية منذ أشهر، حيث تشهد مناطق جنوب لبنان غارات جوية وقصفاً مدفعياً متبادلاً بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح مئات العائلات من القرى الحدودية.