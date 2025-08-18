مستشار خامنئي: حرب "أخيرة" قد تندلع مع إسرائيل في أي لحظة

شفق نيوز- طهران

حذر مستشار المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، يوم الاثنين، من احتمال اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل في أي لحظة، مؤكداً أن الوضع ما يزال "حربياً" وأن جميع السيناريوهات مطروحة على الطاولة.

وقال اللواء رحيم صفوي في تصريحات صحفية، إن طهران تضع أسوأ السيناريوهات في الحسبان وتستعد لها، مشيراً إلى أنه "لا يوجد حالياً وقف لإطلاق النار، وكل لحظة قد تشهد تصعيداً جديداً".

وأضاف أن "لا اتفاق أو بروتوكول بين إيران وأميركا والكيان الصهيوني، والهدنة تعني توقف إطلاق النار لكنها قد تنهار في أي وقت وتعود الاشتباكات مجدداً".

ورجح صفوي إمكانية اندلاع مواجهة أخرى مع إسرائيل، قائلاً: "قد تندلع حرب جديدة، وربما بعدها لا تقع حرب أخرى"، مؤكداً إيمان بلاده بأن "من يريد السلام يجب أن يكون مستعداً للحرب، وأفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم".