مجاعة غزة تلتهم 235 شخصاً نصفهم أطفال

شفق نيوز- غزة

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، يوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الجوع وسوء التغذية في القطاع إلى 235، بينهم 106 أطفال، فيما سجلت وزارة الصحة هناك 4 وفيات أخرى خلال 24 ساعة.

وأوضح المكتب في بيان، أن "هناك 40,000 رضيع يعانون من سوء تغذية يهدد حياتهم، و250,000 طفل بأقل من 5 سنوات، يعانون من نقص غذاء يهدد حياتهم مباشرة، و1,200,000 طفل بأقل من 18 عامًا يعيشون حالة انعدام أمن غذائي حاد".

كما ذكرت وزارة الصحة في غزة أنها "سجلت خلال 24 ساعة 4 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع عدد الضحايا الإجمالي إلى 239، من بينهم 106 أطفال".

ويوم الثلاثاء، ندد الاتحاد الأوروبي و24 دولة بينها المملكة المتحدة واليابان، بالمجاعة التي يعانيها سكان غزة، وطالبوا بتحرك عاجل لوضع حد لها.