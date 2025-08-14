ألمانيا ترحب بتقرير لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري: مثال للشفافية

شفق نيوز- دمشق

رحّب القائم بأعمال السفارة الألمانية في سوريا كليمنس هاخ، يوم الخميس، بصدور تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول أحداث آذار في الساحل السوري، مشيدًا بدعم الحكومة السورية القوي لهذا التحقيق.

وقال هاخ في منشور عبر منصة "إكس" تابعته وكالة شفق نيوز، إن "التقرير يوفر لسوريا وشركائها الدوليين صورة كاملة وشفافة عن تلك الأحداث، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية توصلت في تحقيقها الخاص إلى نتائج مماثلة".

وأكد الدبلوماسي الألماني على "أهمية متابعة توصيات لجنة التحقيق الدولية، لضمان المساءلة واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب تكرار مثل هذه الجرائم"، مضيفًا أن "هذا التحقيق ينبغي أن يكون مثالًا يُحتذى به لتوفير شفافية ومساءلة مماثلتين بشأن الأحداث المأساوية الأخيرة في السويداء".

وشهد الساحل السوري، في آذار/ مارس اشتباكات مسلحة وأعمال عنف اندلعت في عدد من القرى الساحلية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير ممتلكات، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق واسع بمشاركة لجنة التحقيق الدولية المستقلة، في خطوة وُصفت حينها بأنها سابقة في التعاون القضائي الدولي مع دمشق.