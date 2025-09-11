لبنان.. 5 إصابات بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الخميس، عن إصابة 5 مواطنين، بغارة إسرائيلية على بلدة كفر دونين جنوبي البلاد.

وبحسب بيان الوزارة، فإن، غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفردونين أدت إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح".

وأفاد وسائل إعلام لبنانية، بأن هناك، إصابتين طفيفتين لجنديين في الجيش اللبناني جراء تطاير زجاج آلية عسكرية كانا على متنها في كفردونين خلال الاعتداء الاسرائيلي".

وسبق الاستهداف تحليق مسير على علو منخفض فوق عدد من البلدات الجنوبية، وفي ظهر اليوم، استهدفت محلقة اسرائيلية حفارة بوكلن في بلدة عيترون بقنبلة.