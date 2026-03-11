لبنان.. 13 قتيلاً وعدد من الجرحى في غارات متفرقة جنوبي البلاد

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم الأربعاء، بسقوط ما لا يقل عن 13 قتيلاً وإصابة عدد آخر بينهم سوريون، في غارات إسرائيلية متفرقة جنوبي لبنان.

حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مبنى في بلدة تمنين التحتا في بعلبك، تقطنه عائلة سورية، ما أدى إلى سقوط 10 قتلى و5 جرحى.

ونفّذت طائرة مسيّرة غارة جوية ثانية، استهدفت سيارة رباعية الدفع في منطقة صف الهوا في قضاء بنت جبيل، أدت إلى سقوط 3 قتلى.

كما نفذّت مسيّرة أخرى غارة على بلدة برعشيت في بنت جبيل أيضاً، ما أدى إلى جرح شخصين يحملان الجنسية السورية، إصابة أحدهما خطرة، وقد تم نقلهما إلى مستشفى تبنين الحكومي.

وفي بلدة تبنين المجاورة، استهدفت مسيّرة فجراً المبنى السفلي من سنتر غطيمي الجديد، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى.