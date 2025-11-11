لبنان.. الجيش الإسرائيلي يدمر العديد من المباني التابعة لحزب الله

شفق نيوز- بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية جنوب لبنان أسفرت عن تدمير عدد من المباني التابعة لحزب الله.

وذكر الجيش، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن قوات اللواء 769 نفذت العملية في قرية حولا الجنوبية، حيث جرى تفجير عدة مبان بعد التأكد من استخدامها لأغراض عسكرية.

وأضاف أن القوات كانت قد نفذت الشهر الماضي نشاطا ميدانيا في المنطقة ذاتها، تمكنت خلاله من رصد وسائل قتالية وعبوات ناسفة قديمة كانت مخزنة داخل بعض المباني.

وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أن وجود مثل هذه البنى يشكل خرقا للاتفاق القائم بين إسرائيل ولبنان، في إشارة إلى التفاهمات الأمنية التي تضبط الوضع الحدودي بين الجانبين.

وختم البيان، قائلاً إن هذه العمليات تأتي في إطار ما وصفه بالدفاع المشروع عن أمن إسرائيل ومواطنيها.