آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو.. فيديو

شفق نيوز– متابعة

خرج آلاف الإسرائيليين باحتجاجات ليليلة مناهضة للحكومة نظّمها "مجلس أكتوبر"، وهو تجمع يضم عائلات إسرائيليين قُتل أقاربهم في هجمات السابع من أكتوبر وما تلاها، ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات الأمنية.

وبحسب صحيفة هآرتس، أقدم رجل في مدينة بئر السبع على رش سائل حارق غير معروف على متظاهرين مناهضين للحكومة، ما أدى إلى نقل أحد المشاركين إلى المستشفى، فيما أعلنت الشرطة احتجاز مشتبه به على خلفية الاعتداء.

وأفاد شهود بأن الرجل ناشط مؤيد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اعتاد الحضور إلى احتجاجات مماثلة رافعاً لافتة كتب عليها "اليساريون خونة"، مشيرين إلى أن منظمي التظاهرة كانوا قد طالبوا سابقاً بإبعاده.

وأضاف المنظمون أن الرجل حضر هذه المرة برفقة شخصين آخرين، فيما أُدخل البروفيسور حاييم مارانتس (85 عاماً)، أحد المشاركين في الاحتجاج، إلى المستشفى بعد إصابته في عينه جراء السائل.

وقال أحد الناشطين إن المادة "كانت لزجة ورائحتها تشبه البنزين"، مشيراً إلى أن الشرطة وصلت لاحقاً، لكنها قالت إنها لا تستطيع الجزم بطبيعة المادة، وتم إبعاد المعتدي دون توقيفه.

وخلال التظاهرات، ركزت الخطب على انتقاد محاولة نتنياهو تحميل المؤسسة الأمنية مسؤولية الإخفاقات في السابع من أكتوبر، عبر نشر محاضر منقحة لاجتماعات المجلس الوزاري المصغر.

وشهدت ساحة ساحة هبيما في تل أبيب التظاهرة المركزية بمشاركة آلاف الأشخاص.