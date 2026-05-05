كوريا الجنوبية تدرس الانضمام إلى "مشروع الحرية" في هرمز

أفادت تقارير إعلامية، يوم الثلاثاء، بأن كوريا الجنوبية تدرس إمكانية المشاركة في مبادرة "مشروع الحرية" التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدعم عبور السفن في مضيق هرمز.

وذكرت وكالة "نيوسيس" للأنباء أن "مكتب رئيس كوريا الجنوبية يدرس إمكانية مشاركة البلاد في المبادرة الجديدة التي أطلقها ترامب، والتي تهدف إلى مساعدة السفن العالقة على عبور مضيق هرمز".

في السياق، أكدت شبكة "سي بي إس نيوز"، اليوم الثلاثاء، إخماد حريق السفينة الكورية بمضيق هرمز، لافتة إلى أن "أفراد الطاقم الـ 24 بخير".

ونقلت الشبكة عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن الأخيرة ستراجع موقفها بشأن الانضمام إلى العملية الأميركية في مضيق هرمز.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، أمس الاثنين، انطلاق عملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز، بدعم جوي عسكري واسع، لافتة إلى أن "العملية مدعومة بأكثر من 100 طائرة و15 ألف عسكري".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن "الولايات المتحدة ستبدأ جهوداً لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز ضمن بادرة إنسانية لمساعدة الدول المحايدة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران" في عملية أسماها "مشروع الحرية".