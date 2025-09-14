"أقوى من أي وقت مضى".. نتنياهو يشيد بمتانة العلاقة مع واشنطن

شفق نيوز- الشرق الأوسط

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يوم الأحد، زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، دليلاً على قوة الروابط بين البلدين.

وقال نتنياهو، في تصريحات للصحفيين، إن زيارة وزير الخارجية الأميركي تظهر مدى "قوة التحالف الإسرائيلي-الأميركي".

وعقب زيارة الحائط الغربي أو حائط "البراق" في القدس الشرقية المحتلة، برفقة روبيو والمبعوث الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، أضاف أنه تحالف قوي وصلب مثل حجارة حائط المبكى التي لمسناها للتو.

هذا ووصل روبيو إلى إسرائيل، في وقت سباق من اليوم، في خطوة تأتي لإظهار تضامن واشنطن مع تل أبيب، وفقاً لتقارير صحفية.

وكان روبيو، جدد دعم بلاده لإسرائيل رغم الضربات التي لقيت انتقادا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة الى أطراف إقليميين ودوليين.