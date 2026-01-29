قواعد واشنطن في المنطقة هدفاً حتمياً.. الجيش الإيراني يتأهب للرد على ضربة أميركية

شفق نيوز- طهران

تعهّد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا، مساء الخميس، برد بلاده على أي هجوم محتمل من الولايات المتحدة أو إسرائيل، مشيراً إلى أن الرد قد يكون في أية منطقة من غرب آسيا.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا، في برنامج "إلى أفق فلسطين"، قوله إن "الأميركيين قد يشنون هجوماً عسكرياً علينا؛ لقد أخطؤوا في حساباتهم، ففي حال تعرضنا لأي ضربة، مهما كانت طفيفة، سنرد، وقد لا يكون هذا في صالح أميركا".

وفي رده على التهديدات الأميركية، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، إن "بإمكاننا استهداف القواعد الأميركية بأسلحة شبه ثقيلة وطائرات مسيّرة وصواريخ؛ ليس من المعقول أن يتخذ الرئيس الأميركي إجراءً وينهيه بسرعة؛ سيكون نطاق الحرب واسعاً جداً".

وأكد المتحدث، أن "نطاق الحرب سيشمل منطقة غرب آسيا بأكملها، من الكيان الصهيوني إلى بعض الدول التي تتواجد فيها قواعد عسكرية أميركية، وستكون ضمن مدى صواريخنا وطائراتنا المسيّرة".

وأضاف أن من غير المعقول أن "تشنّ الولايات المتحدة عملية ضدنا، وبعد ساعتين يرسل الرئيس الأميركي تغريدة يقول فيها إن كل شيء قد انتهى؛ سيكون هذا الهجوم بمثابة عاصفة نارية ستجتاح منطقة غرب آسيا بأكملها".

ولوّح المتحدث باسم الجيش الإيراني "بالرد فوراً، إذا أقدم العدو على خطوة حمقاء أو ارتكب خطأً آخر في التقدير".

وفيما يتعلق بآلية الرد على أي هجوم أميركي محتمل، تابع قائلاً "فيما يخص أي هجوم محتمل من العدو، فقد وُضعت الخطط اللازمة وصدرت الأوامر الضرورية؛ وسيكون لدينا رد مناسب ومتناسب مع مختلف سيناريوهات العدو".

كما أشار المتحدث باسم الجيش الإيراني، إلى أن "من المستحيل التنبؤ بدقة بما سيحدث في أميركا في عهد ترامب؛ لأننا نواجه شخصاً نرجسياً واهماً يغير أقواله باستمرار؛ نحن بالتأكيد على أهبة الاستعداد لأي سيناريو حرب، ومهمتنا هي توفير الأمن وتعزيز الردع؛ لكن لا يمكننا التكهن بما سيحدث".