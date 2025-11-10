قصف إسرائيلي جديد على قطاع غزة

شفق نيوز- قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية جديدة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن "شخصين قتلا جراء قصف طائرة مسيرة تجمعاً للمواطنين في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس".

ووفقا للوكالة، فإن منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر، تواصل إسرائيل خرقه، بارتكاب المزيد من الجرائم، إذ ارتفعت حصيلة القتلى إلى 243، والمصابين إلى 619، وجرى انتشال 528 جثماناً، ما يرفع حصيلة القتلى منذ بداية الحرب عام 2023 إلى 69 ألفا و178 قتيلاً، و170 ألفاً و690 مصاباً.