"قسد" تعلن التصدي لهجوم مسلح: نفذ بواسطة قوات حكومية بدير الزور

شفق نيوز- دمشق

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الأحد، أن مقاتليها تصدّوا لهجوم نفّذته قوات تابعة لحكومة دمشق استهدف نقطة عسكرية تابعة لمجلس الكسرة العسكري في بلدة الجنينة بريف دير الزور الغربي شرق سوريا.

ووفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لقسد، فإن المهاجمين استخدموا سلاحاً رشاشاً من نوع BKC وطائرة مسيّرة خلال الهجوم.

وأضاف أن "مقاتلينا ردّوا على مصادر النيران وأوقعوا إصابات في صفوف المهاجمين"، مبينا أن "خمسة من مقاتلي قسد أُصيبوا بجروح متفاوتة خلال المواجهات".

واتهمت قسد حكومة دمشق بالمسؤولية المباشرة عن هذه الاعتداءات، معتبرة أن الهجوم يأتي بالتزامن مع تصاعد هجمات تنظيم داعش في المنطقة، داعية الحكومة إلى "لجم عناصرها ووقف الاعتداءات فورًا".

وفي السياق أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بإعلان هيئة الداخلية في الإدارة الذاتية عن فرض حظر تجوال جزئي في مدينة الرقة من الساعة الثانية عشر ليلا لغاية الساعة الخامسة صباحا وسط انتشار أمني مكثف للقوات الأمنية في عدة أحياء بالمدينة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر محلية سورية، أن قوات سوريا الديمقراطية دفعت، بعشرات المدرعات والعناصر المسلحة إلى محيط ملعب الأسود وسط مدينة الرقة، وسط استنفار أمني واسع.

وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة من التوترات التي تشهدها مناطق ريف دير الزور بين قسد وقوات موالية للحكومة السورية مؤخرا.