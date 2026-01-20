قسد تعلن الانسحاب من مخيم الهول وتشكو الموقف الدولي من ملف داعش

شفق نيوز– الحسكة

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الثلاثاء، انسحابها من مخيم الهول، عازية السبب إلى الموقف الدولي من تنظيم "داعش".

وقالت "قسد" في بيان، إن قواتها اضطرت إلى الانسحاب من مخيم الهول وإعادة التموضع في محيط مدن شمال سوريا، بسبب ما وصفته بالموقف الدولي اللامبالي تجاه ملف تنظيم داعش وعدم تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في معالجة هذا الملف الخطير.

وأوضح البيان أن هذا القرار جاء في ظل المخاطر والتهديدات المتزايدة التي تتعرض لها مدن شمال سوريا.

من جانبها، اتهمت هيئة العمليات في الجيش السوري، قوات "قسد" بترك حراسة مخيم الهول واطلاق من كان محتجزا بداخله، مؤكدة أن الجيش سيدخل بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي إلى المنطقة وسيتم تأمينها.