قتيلان و12 جريحاً بسقوط مقذوف على موقع سكني في الخرج السعودية

شفق نيوز- الرياض

أعلن الدفاع المدني السعودي، مساء الأحد، سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في محافظة الخرج، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 مقيماً، فضلاً عن أضرار مادية.

وقال متحدث رسمي للدفاع المدني إن "طواقم الدفاع المدني باشرت عملها إثر سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني تابع لإحدى شركات الصيانة والنظافة في محافظة الخرج".

وأضاف أن الحادث "أسفر عن حالتي وفاة لشخصين من الجنسيتين الهندية والبنغلاديشية، وإصابة 12 مقيماً من الجنسية البنغلاديشية، فضلاً عن وقوع أضرار مادية في الموقع".

وشدد المتحدث على أن "محاولات استهداف الأعيان المدنية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني"، مؤكداً أنه "تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".