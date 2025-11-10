غزة تسجل أعلى معدل لبتر أطراف الأطفال في العالم

شفق نيوز- قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قطاع غزة سجل أعلى معدل لبتر الأطراف لدى الأطفال في العالم.

وذكرت الوزارة في تقرير تابعته وكالة شفق نيوز، أنه سيجري إطلاق حملة تعبئة وتبرعات دولية لدعم صندوق مخصص لتأهيل مبتوري الأطراف وإعادة بناء نظام التأهيل في غزة.

وأضاف التقرير، أن أكثر من 5 آلاف شخص واجهوا عمليات بتر للأطراف، خلال الحرب الإسرائيلية، وفقا لتقرير نشرته منظمة الصحة العالمية.

وتشير التقديرات إلى أن عدد جرحى الحرب بلغ 170 ألف حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، بينما أن ما لا يقل عن ربع العدد يحتاجون إلى رعاية تأهيلية متوسطة وطويلة الأمد.