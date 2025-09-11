غارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية بجنوب لبنان وتوقع إصابات (فيديو)

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بتعرض دراجة نارية لضربة إسرائيلية بين بلدتي عين بعال والبازورية في قضاء صور جنوبي لبنان، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو توثق تعامل فرق الإسعاف والإطفاء مع حريق اندلع على إحدى الطرقات، بدا أنه ناجم عن دراجة نارية متفحمة.

وتواصل إسرائيل غاراتها على لبنان، إذ تركز القصف في الأيام الأخيرة على مناطق وبلدات الجنوب، فيما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي سيارة في محيط بلدة برجا بمحافظة جبل لبنان، وذلك بعد يوم واحد من غارات جوية إسرائيلية على شمال شرق لبنان أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص.