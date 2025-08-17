مقتل شخص بتفجير انتحاري في حلب السورية

شفق نيوز- حلب

أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الأحد، بمقتل شخص بتفجير انتحاري في حي الميسر بمدينة حلب.

وقالت وسائل الإعلام، إن، "شخصا واحدا على الأقل قتل في الانفجار".

وأضافت أن "الانفجار ناتج عن انتحاري يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه عند فرن خبز الوحدة في الحي".

وقبل يومين، أفاد مصدر محلي، بانفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة السورية دمشق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سيارة مفخخة انفجرت على طريق أوتستراد المزة قرب فندق غولدن مزة، أحد أكثر الطرق الرئيسية حيوية في المدينة".

وأضاف أنه "بحسب المعلومات الأولية، أسفر الانفجار عن أضرار مادية في الموقع، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة، في حين سارعت الجهات المختصة إلى تطويق المكان وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".