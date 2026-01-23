عقوبات أميركية جديدة ضد إيران تستهدف ناقلات نفط وكيانات

شفق نيوز- واشنطن

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، مجموعة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران استهدفت تسع ناقلات نفط وثماني كيانات، وفق "رويترز".

ويأتي هذا الإجراء بعد أن جدد ترامب أمس الخميس تهديداته لإيران، مما أثار مخاوف من احتمال قيامه بعمل عسكري قد يعطل إمدادات النفط الخام.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه أمر بتحريك قوة عسكرية هائلة نحو الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنها "تمضي نحو إيران".

وأعلن ترمب فرض رسوم تبلغ نسبتها 25% على أي جهة تتعامل مع إيران، مؤكداً أنها ستدخل حيز التنفيذ "قريباً جداً".