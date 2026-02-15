عراقجي يتوجه إلى جنيف لبدء جولة المفاوضات الجديدة مع واشنطن

شفق نيوز- طهران

غادر وزير خارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء اليوم الأحد، العاصمة طهران متوجهاً إلى مدينة جنيف السويسرية، على رأس وفد دبلوماسي متخصص، للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات النووية مع واشنطن.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن زيارة عراقجي تأتي في إطار استئناف المسار التفاوضي بشأن الملف النووي، حيث من المقرر أن تُعقد يوم الثلاثاء محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة سلطنة عُمان وجهودها لتقريب وجهات النظر بين الجانبين.

وبحسب الوكالة، سيجري وزير الخارجية الإيراني خلال وجوده في جنيف لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين، من بينهم وزير الخارجية السويسري، ووزير الخارجية العُماني، إضافة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن مسؤولين دوليين مقيمين في سويسرا، لبحث تطورات الملف النووي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن وكالة الصحافة الفرنسية قد أفادت، يوم أمس السبت، بأن سويسرا أكدت ان جولة المفاوضات الجديدة بين إيران وأميركا ستقعد فيها، بوساطة عُمان.

وقالت الوكالة، إن سويسرا تؤكد انعقاد مباحثات أميركية - إيرانية بضيافة عُمان في جنيف الأسبوع المقبل.