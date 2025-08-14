عراقجي: لن يكون هناك استقرار في المنطقة من دون سلاح المقاومة

شفق نيوز- طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء الخميس، أن المنطقة ستكون اقل استقراراً إذا جرى نزع سلاح المقاومة، لافتاً إلى أن أن بلاده تعمل مع الصين وروسيا لتجنب عقوبات أوروبية محتملة.

وقال عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، "إذا حصلت العقوبات فسيكون ذلك سلبياً"، مردفاً: "سنحاول منعه، ونعمل مع الصين وروسيا من أجل ذلك".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن "حزب الله مستقل ويتخذ قراراته بنفسه ولا نية لدينا بالتدخل في شؤون لبنان".