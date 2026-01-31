عراقجي: الملاحة بمضيق هرمز مهمة لإيران ولدول الجوار

شفق نيوز- طهران

اعتبر وزير الخارجي الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم السبت، أن مضيق هرمز مهم لإيران ولجيرانها على حد سواء، مشدّداً على أهمية حرية الملاحة والمرور الآمن للسفن التجارية في المضيق.

ونقلت وسائل إعلام عن الوزير الإيراني قوله، إن "حرية الملاحة والمرور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز أمر بالغ الأهمية لإيران كما هو الحال بالنسبة لجيراننا".

تأتي تصريحات عراقجي على خلفية تأكيد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، في وقت سابق مساء السبت، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية تشهد تقدماً واضحاً على الرغم من التهويل الإعلامي المصطنع للحرب.

ويأتي إعلان لاريجاني على خلفية تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، بعد ساعات من تهديده بأن السفارات الأميركية في السعودية وقطر والإمارات ستكون أهدافاً للرد، في حال شنّت الولايات المتحدة هجوماً على إيران.

وكانت صحيفة "اطلاعات" الإيرانية، أفادت في وقت سابق يوم السبت، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حسم خيار المواجهة العسكرية مع إيران، إلا أنه لا يرغب في اتساع نطاق الحرب ليشمل كامل المنطقة.

بالمقابل كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن وجود قنوات تواصل غير مباشرة مع الولايات المتحدة عبر أطراف ثالثة، مؤكدا في الوقت نفسه انفتاح بلاده على أي مسار تفاوضي يقوم على الندية والاحترام المتبادل.

وفي 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لفت عراقجي إلى أنه مع انتهاء قرار مجلس الأمن رقم 2231، في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، ستلتزم إيران فقط بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي لا تحد من نطاق تطوير برنامجها النووي.