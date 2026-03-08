طهران تعول على دور روسي صيني "فعال"

شفق نيوز- طهران

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم الأحد، على الأهمية الاستراتيجية للدور الذي يمكن أن تلعبه كل من موسكو وبكين في تهدئة الأوضاع الإقليمية المرتبطة بالملف الإيراني.

وقالت مهاجراني في تصريح صحفي نقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، إن "روسيا والصين تمتلكان القدرة على لعب دور مؤثر في تقليل حدة التوترات المحيطة بالجمهورية الإسلامية"، مشيرة إلى أن البلدين يمكنهما المساهمة بشكل كبير في "تعزيز المسارات الدبلوماسية" وتوفير أرضية مستقرة للحوار.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" كشفت أمس، عن مسؤولين مطلعين على المعلومات الاستخباراتية بأن روسيا تزود إيران ببيانات استهداف تتعلق بمواقع القوات الأميركية في الشرق الأوسط، في خطوة تشير إلى انخراط غير مباشر لمنافس رئيسي للولايات المتحدة في الحرب المتصاعدة في المنطقة.

وتعليقاً على ذلك قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لا يعلم ما إذا كانت روسيا تقدم معلومات استخباراتية أو مساعدات إلى إيران في الحرب الجارية، معتبراً أنه حتى في حال حدوث ذلك فإن هذه المعلومات "لن تفيد إيران كثيرا".