طهران تدرس رداً مناسباً على "الترويكا"

شفق نيوز- طهران

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الجمعة، إن "الترويكا" الأوروبية قررت بالنيابة عن "إسرائيل" وأميركا مواصلة الضغط على الشعب الإيراني.

واعتبر عراقجي، في تصريحات صحفية، أن القرار الأوروبي سيقوض الحوار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ويستدعي اتخاذ رد (إيراني) مناسب".

ولفت إلى أن "المسار الذي اختارته أوروبا إذا لم يتم كبحه ستكون له عواقب وخيمة على مصداقية مجلس الأمن الدولي"، مردفاً: "حان الوقت لمجلس الأمن الدولي والعالم أن يقولا "كفى".

وكانت دول الترويكا، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قد اعادت أمس الخميس، فرض العقوبات الأممية على إيران، وذلك بعد ثلات جولات تفاوضية لم تسفر عن نتائج إيجابية.