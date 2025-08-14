صحيفة عبرية تتحدث عن زيارة قريبة لترامب إلى إسرائيل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، يوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يزور إسرائيل قبل زيارته المقرر إلى لندن في أيلول/سبتمبر المقبل.

وقالت الصحيفة العبرية، إنها علمت من مصادر في البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن ترامب قد يزور إسرائيل الشهر المقبل، إذا سمحت الظروف بذلك.

وبحسب الصحيفة، فإن زيارة ترامب إلى إسرائيل ستكون مرتبط بتطورات محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى قول مسؤول أمريكي إن الزيارة غير مؤكدة حتى الآن.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ورغم جهود الوساطة الأمريكية والعربية، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن.

ورغم فشل التوصل لاتفاق مؤخرا، إلا أن هناك محاولات حالية للعودة إلى المحادثات رغم إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها عن خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حتى 11 آب/أغسطس الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.