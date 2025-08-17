سيطرة كاملة على حرائق ريف حماة بعد أيام من التهام الغابات

شفق نيوز– حماة

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في الحكومة السورية رائد الصالح، اليوم الأحد، إخماد وتبريد جميع حرائق الغابات والأحراش التي اندلعت في ريف حماة الغربي خلال الأيام الماضية.

وقال الصالح في تصريح صحفي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فرق الإطفاء والدفاع المدني تمكنت من السيطرة الكاملة على النيران بعد جهود متواصلة، مؤكداً إبقاء المنطقة تحت المراقبة الدقيقة لضمان عدم تجدد الحرائق في ظل الظروف الجوية الحارة والجافة.

من جانبه، أوضح الدفاع المدني السوري في بيان، أن الجهود الكبيرة لفرق الإطفاء، وبمساندة واسعة من الأهالي، ساهمت في وقف امتداد حرائق الغابات والأحراش في ريفي اللاذقية وحماة ومنع تقدمها في جميع المحاور، مؤكداً أن أغلب الحرائق أُخمدت، غير أنه لا يمكن الإعلان عن انتهائها بشكل كامل لوجود بؤر مشتعلة واحتمال تجدد اشتعال بعض المواقع بسبب شدة الرياح.

وأضاف أن أكثر من 70 فريق عمل شارك في عمليات الإخماد، بينهم 50 فريق إطفاء و20 فريقاً حراجياً وهندسياً، مزودين بسيارات إطفاء وصهاريج مياه وآليات ثقيلة لفتح الطرق وخطوط النار لتسهيل وصول الفرق وقطع تقدم النيران، مشيراً إلى أن تعزيزات وصلت من محافظات حمص، حلب، إدلب، دمشق، ريف دمشق، ودرعا.

وفي السياق ذاته، أكد عنصر في الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، أن وعورة المنطقة حالت دون وصول آليات الإطفاء إلى بعض بؤر الحرائق، وعدم وجود خطوط نار مناسبة سمح بانتشار النيران، ما شكّل خطراً على سلامة الإطفائيين وتسبب بعدة حالات اختناق.