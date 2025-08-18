سوريا.. أكثر من 63 مقبرة جماعية موثقة و300 ألف مفقود

شفق نيوز- دمشق

كشف رئيس الهيئة السورية للمفقودين، محمد رضا جلخي، يوم الاثنين، عن عدد المقابر الجماعية في سوريا منذ العام 1970 في عموم البلاد، وأعداد المواطنين المفقودين.

وقال جلخي في تصريح صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الهيئة تعمل منذ العام 1970 وحتى اليوم، وخطة عملها للانطلاق الفعلي على الأرض تتكون من 6 مراحل تستمر بين 3 و6 أشهر".

وأضاف أن "أكثر من 63 مقبرة جماعية موثقة في سوريا، مع تقديرات لعدد المفقودين تتراوح بين 120 و300 ألف شخص، وقد يتجاوز الرقم ذلك".

وأوضح جلخي أن "عمل الهيئة يعد ضرورة أساسية لمسار العدالة الانتقالية والسلم الأهلي"، مشيراً إلى أن "الهيئة تعمل وفق 6 مبادئ تشمل الشفافية والتشاركية والشمولية، مع إطلاق منصة رقمية وطنية لإنشاء بنك معلومات للمفقودين، وبروتوكولات لحماية الشهود واستلام وتسليم البيانات".

ولفت جلخي في نهاية حديثه إلى أن "ملف المفقودين من أعقد الملفات وأكثرها إيلاماً في سوريا".

ويشير خبراء إلى أن معالجة ملف المفقودين لا تتعلق بالتوثيق فقط، بل تُعد خطوة أساسية لبناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع السوري، وتهيئة الأرضية للمصالحة الوطنية.

كما أن نجاح الهيئة يعتمد على التعاون مع الجهات المحلية والدولية، وتطبيق أعلى معايير حماية البيانات والشهود، مما يجعل عملها نموذجاً فريداً لإدارة ملفات إنسانية معقدة في سياق الأزمات.