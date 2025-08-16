سوريا.. "قسد" والعشائر تلاحق خلايا داعش في ريف دير الزور

شفق نيوز- دمشق

أعلن مجلس دير الزور العسكري، التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يوم السبت، عن إنهاء حملة تمشيط واسعة في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، بمساندة عشائر المنطقة، استهدفت ملاحقة خلايا تنظيم داعش بعد تزايد هجماتها مؤخراً.

وأفادت مصادر من "قسد"، لوكالة شفق نيوز، بأن قوات المجلس بمشاركة وحدات حماية المرأة (YPJ)، تمكنت من تمشيط البلدة بشكل كامل ليلة أمس الجمعة، وألقت القبض على 12 شخصاً من المطلوبين والمشتبه بانتمائهم للتنظيم، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تستهدف القوات الأمنية والعسكرية والمدنيين والمرافق الخدمية في المنطقة.

وأضافت "كما أسفرت العملية عن تحرير أربعة مقاتلين من مجلس دير الزور العسكري، كانوا قد اختُطفوا في وقت سابق أثناء تواجدهم في مركز صحي خارج مهامهم الرسمية".

وأكدت "قسد" في بيان أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في ريف دير الزور الشرقي، مشيرةً إلى أن العملية لاقت دعماً ومساندة من عشائر وأهالي المنطقة.

وقال مراسل شفق نيوز، إن الهدوء عاد إلى بلدة غرانيج بعد يومين من حالة التوتر قبل خطف مسلحين لأربعة عناصر من "قسد" في البلدة وشن الأخيرة حملة أمنية بحثاً عن المسلحين وعناصرها.

وأشار المراسل إلى أن، قسد سحبت الجزء الكبير من قواتها صباح اليوم وأبقت على عدد من النقاط في محيط البلدة وسيرت دوريات في عموما مناطق الريف الشرقي لدير الزور.