سوريا.. "قسد" تستنفر قواتها في الرقة

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر محلية سورية، يوم الأحد، أن قوات سوريا الديمقراطية دفعت، بعشرات المدرعات والعناصر المسلحة إلى محيط ملعب الأسود وسط مدينة الرقة، وسط استنفار أمني واسع.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "التعزيزات ترافقت مع انتشار قناصين على أسطح الأبنية القريبة، بالإضافة إلى إغلاق بعض الطرقات المؤدية إلى الملعب وفرض طوق أمني مشدد حول المنطقة لمواجهة أي طارئ أو تهديد أمني محتمل".

وأضافت أن "هذا التحرك الأمني، يأتي في إطار سلسلة من العمليات التي تنفذها قسد مؤخراً داخل مدينة الرقة، والتي تهدف إلى ملاحقة مطلوبين وتعزيز السيطرة الأمنية".