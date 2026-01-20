سوريا.. تفاهم مشترك مع "قسد" حول مستقبل الحسكة وملفات الدمج الإداري والعسكري

شفق نيوز- دمشق

أعلنت الرئاسة السورية، يوم الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم مشترك بين دمشق وقوات (قسد)، بشأن عدد من الملفات المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة وآليات الدمج الإداري والعسكري.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية ورد لوكالة شفق نيوز، جرى الاتفاق على منح قوات سوريا الديمقراطية مهلة أربعة أيام للتشاور، بهدف إعداد خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً.

ووفق البيان، ففي حال التوصل إلى اتفاق نهائي، فلن تدخل القوات السورية إلى مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي، وستبقى على أطرافهما، على أن تتم لاحقاً مناقشة الجدول الزمني والتفاصيل المتعلقة بعملية الدمج السلمي لمحافظة الحسكة، بما في ذلك مدينة القامشلي.

وأكدت الرئاسة السورية، أن التفاهم ينص على عدم دخول القوات العسكرية السورية إلى القرى الكوردية، وعدم تواجد أي قوات مسلحة فيها، باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وأشار البيان إلى أن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، سيطرح مرشحاً من قسد لمنصب مساعد وزير الدفاع، إضافة إلى اقتراح مرشح لمنصب محافظ الحسكة، وتقديم أسماء للتمثيل في مجلس الشعب، وقائمة بأفراد للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وبينت الرئاسة أن الطرفين اتفقا على دمج جميع القوات العسكرية والأمنية التابعة لقسد ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع استمرار النقاشات حول آليات الدمج التفصيلية، فضلاً عن دمج المؤسسات المدنية ضمن هيكل الحكومة السورية.

كما شددت على تنفيذ المرسوم رقم (13) الخاص بالحقوق اللغوية والثقافية وحقوق المواطنة للكورد، بما يعكس التزاماً مشتركاً ببناء سوريا موحدة وقوية، تقوم على أساس الشراكة الوطنية وضمان حقوق جميع مكوناتها، لافتة إلى أن تنفيذ هذا التفاهم سيبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم.