سوريا.. تعيين قائد كوردي نائباً لوزير الدفاع عن المناطق الشرقية

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم الثلاثاء، تعيين قائد وحدات حماية الشعب الكوردية سيبان حمو، نائباً لوزير الدفاع عن المناطق الشرقية من البلاد.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع عاصم غليون، وفق ما نقل الإعلام الرسمي، إنه تم "تعيين سيبان حمو معاوناً لوزير الدفاع عن المنطقة الشرقية في الجمهورية العربية السورية".

وقاد حمو، الذي يُعد من أبرز القادة العسكريين الكورد وشارك في التفاوض مع دمشق، وحدات حماية الشعب التي تصدت لتنظيم "داعش".

وتشكل وحدات حماية الشعب الكوردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي وقعت اتفاقاً مع دمشق يقضي بدمج قواتها في إطار مؤسسات الدولة.

وتأتي الخطوة في إطار تنفيذ اتفاقية التكامل والدمج التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والموقعة في 29 كانون الثاني/ يناير الماضي بين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.

وكانت وزارة الدفاع السورية، أعلنت أمس الاثنين، إطلاق مرحلة جديدة لتطوير وبناء المؤسسة العسكرية، من خلال عملية تقييم شاملة لضباط الجيش العربي السوري.

وبينت وزارة الدفاع عبر قناتها على "تلغرام"، أنه "بعد عام على تشكيل الوزارة، تنطلق مرحلة جديدة قائمة على التطوير والمعايير الأكاديمية عبر التقييم الشامل لضباط الجيش، وذلك لبناء جيش يعتمد على الكفاءة والانضباط"، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

ووفق الوزارة، فإن مرحلة التقييم ستشمل تقييم آلاف الضباط في مواقع قيادية وفي مختلف الاختصاصات.

وأوضحت أن عملية التقييم ستتم وفق معايير علمية بعيداً عن التقديرات الشخصية، وتشمل اختبارات تخصصية في مجالات الطوبوغرافيا والتكتيك وقراءة الخرائط وغيرها، إضافة إلى معايير مهنية تهدف إلى قياس المهارات القيادية والمعرفية، بما يعكس الكفاءة الفعلية والقدرة على تحمل المسؤولية الميدانية.