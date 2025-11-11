إسقاط النظام الإيراني.. مسؤول إسرائيلي يكشف هدف بلاده في وجود ترمب

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف مسؤول إسرائيلي، يوم الثلاثاء، عن هدف إسرائيل القادم مع النظام الإيراني قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكداً سعي حكومته لإسقاط النظام في طهران.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول قوله إن إيران تعمل حاليا على إعادة بناء مخزونها من الصواريخ المتطورة الذي استنزف بشكل كبير خلال الحرب التي اندلعت في حزيران/يونيو واستمرت 12 يوما، مؤكداً أن إسرائيل تتابع هذه التحركات بدقة.

وبحسب مصدر أمني تحدث إلى القناة 13، فإن أي مواجهة جديدة ستكون أكثر عنفا من سابقاتها، موضحا أن إسرائيل تستعد لمعركة أطول وأكثر اتساعاً مما شهدته في حزيران/يونيو الماضي.

وجاءت هذه التصريحات بعد تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" كشف أن طهران زادت بشكل كبير إنتاجها من الصواريخ، فيما ترى مصادر أمنية أن اندلاع حرب جديدة بين إيران وإسرائيل أصبح "مسألة وقت لا أكثر".

ونقلت الصحيفة عن علي فائز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، قوله إن إيران تسعى لتطوير أنظمتها الباليستية بحيث تتمكن من "إطلاق ألفي صاروخ دفعة واحدة لإغراق الدفاعات الإسرائيلية، بدلا من إطلاق 500 صاروخ خلال 12 يوماً كما حدث سابقا".

وأضاف فائز أن "إسرائيل تشعر أن مهمتها لم تكتمل، ولا ترى سبباً لعدم استئناف الصراع، وهو ما يدفع إيران إلى مضاعفة استعداداتها للجولة المقبلة"، لكنه استبعد في الوقت نفسه أن يكون القتال وشيكا.

كما أشار التقرير إلى أن الضربات الإسرائيلية والأميركية خلال حرب يونيو أضرارا أقل مما كان متوقعا في المنشآت النووية الإيرانية، وأن كلا البلدين يستعدان لاحتمال اندلاع جولة جديدة من المواجهة.

وفي 12 حزيران/يونيو، شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة استهدفت كبار القادة العسكريين الإيرانيين والعلماء النوويين ومواقع تخصيب اليورانيوم وبرنامج الصواريخ الباليستية. وقالت تل أبيب إن الهدف من الهجوم كان منع إيران من تنفيذ تهديدها بتدمير إسرائيل.

وفي المقابل، نفت طهران مرارا سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية، لكنها واصلت تخصيب اليورانيوم إلى مستويات لا تُستخدم لأغراض مدنية، وقيّدت عمل المفتشين الدوليين، ووسعت قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية، مع تكرار تهديداتها بضرب المدن الإسرائيلية.

في حين أكدت إسرائيل أن إيران كانت قد بدأت بالفعل خطوات نحو التسلح النووي قبل اندلاع الحرب الأخيرة.