إسرائيل.. إصابات في تل أبيب بهجمات صاروخية إيرانية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بوقوع إصابات جراء سقوط صواريخ إيرانية في مناطق بوسط إسرائيل.

وقالت "خدمة الإسعاف الإسرائيلية"، إنها "تلقت بلاغات عن وجود مصابين نتيجة سقوط شظايا صاروخية في عدة مناطق، فيما دوت صفارات الإنذار في بلدات عدة بالجليل الأوسط شمالي إسرائيل".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "شخصاً أصيب في تل أبيب جراء سقوط شظايا صاروخية، فيما أصيب شخصان آخران في مدينة بتاح تكفا شمال تل أبيب، مع تسجيل إصابة خطيرة بين المصابين".

وأضافت التقارير أن "الحصيلة الأولية تشير إلى وقوع خمس إصابات على الأقل جراء سقوط شظايا صاروخية في بتاح تكفا شرقي تل أبيب".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "وحدات البحث والإنقاذ تعمل في موقع الارتطام بوسط البلاد"، مشيراً إلى أن "قوات الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية بالتعاون مع منظمات الطوارئ تواصل عملياتها في مواقع السقوط، فيما لا تزال ظروف الحادث قيد التحقيق".