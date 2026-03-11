إسرائيل تعزز قواتها شمال لبنان

شفق نيوز- بيروت

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، يوم الأربعاء، تعزيز قطاع القيادة الشمالية ونقل لواء جولاني من الجنوب إلى الشمال.

وقال زامير، في تصريحات صحفية إن "اتخاذ قرار بشأن تعزيز القوات الإضافية سيتم بناءً على تقييم الوضع الميداني على الحدود مع لبنان".

وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "القوات ستواصل العمل بقوة ضد حزب الله"، موضحاً أن "الجيش قصف مقار ومواقع لتخزين أسلحة الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى مقر في منطقة صور جنوبي لبنان".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "نفّذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية مالية تابعة لمؤسسة القرض الحسن (مؤسسة مصرفية تابعة لحزب الله) في مناطق عدة من لبنان".

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في وقتٍ سابق، إلى أن الحرب التي تشنّها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على إيران لن تنتهي هذا الأسبوع".

جاء ذلك بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية، أشارت فيها إلى قول ساعر، إن "الحرب ستستمر حتى اللحظة التي ترى فيها إسرائيل وشركاؤها أنه من المناسب التوقف".