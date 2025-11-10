إسرائيل تشن هجمات جديدة على منشآت حزب الله جنوب لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، استهداف منشآت تابعة لحزب الله في منطقتي البقاع وجنوب لبنان، مبيناً أنه لوحظت فيها أنشطة للحزب خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أنه هاجم موقعا في جنوب لبنان كان يستخدمه حزب الله لإطلاق الصواريخ، ويضم وسائل قتالية كانت موجهة نحو إسرائيل.

وأضاف الجيش أنه تم استهداف عدة منشآت في النبطية والبقاع كانت مخصصة لتصنيع وتخزين أسلحة استراتيجية.

وفي وقت سابق من صباح الاثنين، قتل شخص جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة، على وقع اتساع المخاوف من تصعيد جديد بعد نحو عام من سريان وقف إطلاق النار.

وكرّر لبنان خلال الأسبوع الحالي إبداء استعداده للتفاوض مع إسرائيل من أجل وقف ضرباتها التي بلغت ذورتها، الخميس، مع استهداف مبانٍ في جنوب لبنان، قالت إن حزب الله يستخدمها كبنى تحتية في سياق محاولاته لإعادة بناء قدراته العسكرية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان الاثنين بأن غارة على سيارة في بلدة البيسارية قضاء صيدا أدت إلى مقتل مواطن، فيما شوهد عناصر من الإسعاف يعملون على جمع أشلاء من السيارة المتفحمّة، بينما تناثرت قطع منها على الطريق العام وسط زحمة سير".

ويأتي ذلك غداة مقتل شخصين بغارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان، وفقا لوزارة الصحة. وقتل ثلاثة أشخاص السبت بغارات إسرائيلية كذلك، بينهم اثنان اتهمهما الجيش الإسرائيلي بتهريب وسائل قتالية لصالح حزب الله.

ومع اقتراب مرور عام على وقف إطلاق النار الذي أنهى حربا استمرت سنة بين إسرائيل وحزب الله، تواصل إسرائيل شنّ غارات، خصوصا على جنوب لبنان، وأبقت على تواجد قواتها في خمس نقاط حدودية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

وفي رسالة وجهها إلى المسؤولين والشعب اللبناني، الخميس، أعلن حزب الله رفضه أن "يُستدرج" لبنان إلى "تفاوض سياسي مع إسرائيل".

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، الخميس، إن "التفاوض هو النتيجة المتاحة لوقف الاعتداءات" الإسرائيلية.

ويتهم لبنان إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية فرنسية في نوفمبر، من خلال الضربات والإبقاء على قوات داخل أراضيه، فيما تتهم إسرائيل حزب الله بالعمل على ترميم قدراته العسكرية.