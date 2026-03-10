إسرائيل تخطط لحملة عسكرية مطولة ضد حزب الله

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز"، يوم الثلاثاء، بأن المسؤولين الإسرائيليين يستعدون لحملة مطولة ضد حزب الله اللبناني قد تستمر لما بعد نهاية الحرب ضد إيران.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على التخطيط، قولهم إن "الهجوم الإسرائيلي على حزب الله، الذي بدأ بعد أن أطلق الحزب صواريخ على شمال إسرائيل الأسبوع الماضي، سيستمر على الأقل بنفس مدة الهجوم على إيران، وقد يمتد حتى بعد أي وقف لإطلاق النار مع طهران".

وأضافوا أن "الهدف هو إلحاق ضرر كافٍ بحزب الله بحيث لا يكون هناك هذا الخوف المستمر من الاضطرار إلى إجلاء سكان الشمال الإسرائيلي".

وبحسب "فايننشال تايمز"، فقد أشار دبلوماسي عربي إلى أن "الإسرائيليين يهيئون الأطراف الدولية لاحتمال أن تطول الحرب مع حزب الله وتستمر لفترة أطول من الحرب مع إيران"، مضيفاً أن "إسرائيل أرسلت رسائل إلى شركائها الإقليميين بشأن المدة المحتملة للحملة".

وقبل أسبوع، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس توسيع نطاق العمليات البرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكداً السيطرة على مناطق جديدة بهدف تأمين المستوطنات المحاذية للحدود.

ووفقاً للصحيفة، يسيطر الجيش الإسرائيلي حالياً على ما لا يقل عن 12 موقعاً متقدماً على طول الشريط الحدودي مع لبنان، في خطوة وصفتها تل أبيب بأنها "دفاعية واستباقية".

مع ذلك، تتمركز قوات الجيش الإسرائيلي بشكل أساسي بالقرب من الحدود، ولم تقم بأي توغل كبير داخل لبنان كما فعلت خلال الهجوم البري عام 2024، وأحد أسباب ذلك هو الحرب ضد إيران، إذ "تُستخدم معظم الأصول الجوية على هذه الجبهة"، حسب مسؤول أمني إسرائيلي.

وأفادت المصادر بوجود "مناقشات جارية داخل إسرائيل حول إمكانية نشر قوات إسرائيلية في سهل البقاع، على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي بعد".

وفي هذا السياق، أفادت تقارير صحفية غربية وإسرائيلية بأن "المعطيات الميدانية والتصريحات الرسمية تظهر أن إسرائيل تمضي في تكريس منطقة عازلة داخل جنوب لبنان، مع بحث توسيعها في إطار التنسيق مع واشنطن".

وحسبما نقلت قناة 24NEWS عن مصدرين إسرائيليين يوم الاثنين، فإن "إسرائيل تقدر أن حزب الله يخطط لحملة طويلة الأمد، وأن هدفه هو ردع الحكومة اللبنانية عن تفكيك التنظيم ودفع الجيش الإسرائيلي للانسحاب من خط المواقع التي يتمركز بها".