رويترز: إصابة مجتبى خامنئي بجروح طفيفة خلال الحرب وغيابه عن العلن

شفق نيوز- الشرق الاوسط

قال مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة "رويترز"، يوم الأربعاء، إن تقييماً للمخابرات الإسرائيلية يشير إلى أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أصيب بجروح طفيفة جراء الحرب الجوية الأميركية الإسرائيلية ضد بلاده، وهو ما يفسر عدم ظهوره علناً.

وأضاف المسؤول أن الحرس الثوري الإيراني فرض اختيار مجتبى خامنئي مرشداً أعلى جديداً لإيران، معتبراً إياه "نسخة أكثر مرونة" من والده وقادراً على دعم سياسات هذه القوة المحافظة.

ونقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة المستوى، أحدها مسؤول إصلاحي سابق وآخر مطلع على الشؤون الداخلية، أن اختيار خامنئي قد يقود إلى موقف أكثر عدوانية في الخارج وتشديد القمع الداخلي.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال الأسبوع الماضي إن أي زعيم تعينه القيادة الإيرانية الحالية سيكون "هدفاً واضحاً للتصفية".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز"، أن مذيعاً في التلفزيون الحكومي الإيراني أكد على ما يبدو الشائعات المتداولة بشأن إصابة مجتبى، واصفاً إياه بأنه "جانباز" أو "المحارب القديم الجريح" في "حرب رمضان"، وهو الوصف الذي تستخدمه إيران للصراع الحالي.

كما قال نجل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، إن المرشد الجديد مجتبى خامنئي "بخير وصحة جيدة" رغم إصابته خلال الحرب.

وكانت إيران قد أعلنت اختيار مجتبى خامنئي مرشداً للبلاد خلفاً لوالده علي خامنئي الذي قُتل في غارات أميركية إسرائيلية يوم 28 فبراير / شباط الماضي في طهران.

وفي المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لا يقبل بتولي مجتبى (56 عاماً) المنصب وطالب إيران بالاستسلام غير المشروط.