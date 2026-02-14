رويترز: الجيش الأميركي يستعد لعمليات عسكرية متواصلة ضد إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة رويترز، يوم السبت، بأن الجيش الأميركي يستعد لاحتمال تنفيذ عمليات عسكرية متواصلة قد تستمر لأسابيع ضد إيران، في حال أصدر الرئيس دونالد ترمب أمراً بشن هجوم.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن حساسية هذه التحضيرات تنطوي على مخاطر قد تقوض الجهود الدبلوماسية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي سياق متصل، نقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن من المقرر عقد جولتين من المفاوضات الدبلوماسية بشأن إيران وأوكرانيا في جنيف يوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن وفداً أميركياً يضم المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقي الجانب الإيراني صباح الثلاثاء، على أن يشارك ويتكوف وكوشنر لاحقاً في محادثات ثلاثية مع ممثلين عن روسيا وأوكرانيا مساء اليوم نفسه.