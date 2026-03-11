أردوغان: هناك من يحاول أن يؤجج نار الطائفية بين السنة والشيعة في المنطقة

شفق نيوز - انقرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، إن هناك أطرافاً (لم يسمها) تسعى إلى تأجيج الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة في المنطقة عبر إقامة المناظرات والنقاشات حول العقائد الدينية والأحداث التاريخية الإسلامية.

وقال أردوغان في كلمة القاها أمام البرلمان التركي، "ليس لدينا ديني شيعي او سني لدينا دين واحد أسمه الإسلام"، مضيفا أن "هناك من يحاول اشعال نار الطائفية من خلال اثارة نقاشات وحوارات دينية وسياسية وتاريخية مضى عليها قرون من الزمن لا تعود بالفائدة علينا، وينبغي النأي عنها".

وذكر أنه "رغم الفروق بين الأديان والأعراق والطوائف إلا أننا نعيش على مر العقود معاً، وسنواصل ذلك بسلام في هذه الجغرافيا"، متهماً إسرائيل بأنها تحاول إذكاء الفتن بين شعوب المنطقة، قائلا: إن "هذه الاعيب ينبغي ألا ننجر إليها".

ومضى أردوغان بالقول، إن مسؤولين إسرائيليين، وبعض الأقلام المأجورة تحاول النيل من تركيا عبر الادعاءات والأباطيل و الهذيانات المتداولة في الإعلام العالمي ولوبيات، وهذه المؤامرات لن ننجر خلفها"، مشددا أن تركيا دولة ليست كسائر الدول وشعبها ليس عاديا في الحروب التي خاضها للدفاع عن البلاد.

وحذر "من يمد يده الى تركيا، فانها ستحترق"، مؤكدا "نحن نريد للشرق الاوسط ان يبلغ بر الأمان والاستقرار ويتخلص من هذه الحروب والصراعات والتوترات"، منوها إلى أن تركيا دافعت عن وحدة سوريا، وقبلها عن وحدة العراق والآن عن ايران ولبنان، وليس لدينا هدف من ذلك ولا أطماع".

وتطرق الرئيس التركي في كلمته الى تصاعد حدة الصراع العسكري في المنطقة، وقال "العالم بأسره سيدفع ثمن فاتورة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وينبغي وقفهاوالعودة للمفاوضات من جديد".