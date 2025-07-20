ديالى.. تظاهرة غاضبة في الخالص احتجاجا على تردي الخدمات (صور)

شفق نيوز- بغداد

نظم عشرات المواطنين، اليوم الأحد، تظاهرة وسط قضاء الخالص في محافظة ديالى، احتجاجا على تردي الخدمات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "العشرات من اهالي الخالص شمال غربي ديالى، خرجوا بتظاهرة سلمية امام مبنى القائممقامية وسط القضاء للمطالبة بالخدمات الاساسية ولاسيما تعبيد الطرق والكهرباء والمياه".

بدوره بين المتظاهر أحمد سلمان للوكالة، أن "قضاء الخالص يفتقر لأبسط مقومات الحياة ويعاني من عدم وجود بنية تحتية من حيث المجاري والطرق وحتى انارة الشوارع"، لافتا الى أن "السكان اليوم انتفضوا للمطالبة بتغيير واقع المدينة".

وفي السياق أكد المتظاهر حسين الربيعي، أن "مشروع المجاري يشهد تلكؤاً واضحاً منذ أكثر من 20 سنة، والخالص الآن مدينة منكوبة، ونواجه صعوبة حتى بالتنقل والوصول الى اعمالنا".

وأشار الى أن "التظاهرة اليوم سلمية وفي حال لم تتم الاستجابة لمطالبنا فإننا سننطلق بتظاهرات اخرى و نقطع طريق بغداد - كركوك الاستراتيجي".