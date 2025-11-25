دمشق تناقش مع اليونيسيف والـ UNDP خطة لمحاصرة الفقر في البلاد

شفق نيوز- دمشق

شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا هند قبوات، يوم الثلاثاء، على أهمية توفير فهم شامل لظاهرة الفقر في البلاد، باعتبارها تمس مجالات الصحة والتعليم والسكن والخدمات، ولا تقتصر على الدخل.

وأكدت قبوات، خلال ورشة عمل خُصصت لمناقشة إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر متعدد الأبعاد، وحضرته وكالة شفق نيوز، ضرورة تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي، لضمان واقعية الاستراتيجية وقابليتها للتنفيذ، مع الإشارة إلى أنها تستند إلى احتياجات الأسرة والطفل والشباب والمرأة.

ويأتي إعداد الاستراتيجية بالتعاون بين الجهات الحكومية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف وضع أسس عملية للتخفيف من آثار الفقر في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها سوريا.

من جانبه، قال وزير المالية، محمد يسر برنية، خلال الورشة، إن مكافحة الفقر تمثل قضية وطنية تتطلب تعاون مختلف الأطراف، مبينًا أن مستويات الفقر الحالية تعكس آثار الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، إضافة إلى تبعات اللجوء والسياسات السابقة. وأشار إلى وجود تحسن اقتصادي خلال الأشهر الماضية انعكس بشكل محدود على معدلات الفقر، المقدّرة حكوميًا بين 60 و70 بالمئة.

وكشف الوزير عن توجهات حكومية لزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية، موضحًا أن الهدف هو خفض نسبة الفقر خلال السنوات العشر المقبلة إلى أقل من 10 بالمئة، وتقليص الفقر المدقع إلى ما دون 5 بالمئة.