خاص.. لجنة انتخابات البرلمان السوري توجه طلباً يخص رموز السويداء (وثيقة)

شفق نيوز- دمشق

وجهت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، يوم الجمعة، كتابًا إلى محافظ السويداء، مصطفى البكور، تطلب فيه تحديد موعد لزيارة ميدانية إلى المحافظة بهدف عقد لقاءات مع الرموز والفعاليات المجتمعية.

وتهدف هذه الزيارة إلى إتاحة الفرصة لمشاركة جميع مكونات الشعب السوري، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة بين 15 و20 سبتمبر/أيلول 2025.

وأعربت اللجنة في نص الكتاب الذي ورد لوكالة شفق نيوز، عن رغبتها في ضمان مشاركة فاعلة وشاملة لمكونات المجتمع السوري في مختلف المحافظات، بما في ذلك السويداء، كما طلبت من المحافظ توجيه الجهات المعنية لتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ برنامج الزيارة على أكمل وجه.

تأتي هذه الخطوة في إطار التحضيرات الجارية للعملية الانتخابية، التي تشهد زيادة في عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، وسط إجراءات استثنائية تراعي ظروف المرحلة الانتقالية وتعقيدات الواقع السكاني والإداري.

ويعتمد النظام الانتخابي المؤقت، على لجان فرعية وهيئات ناخبة بدلاً من الانتخابات المباشرة، بسبب التحديات اللوجستية والديمغرافية في سوريا، مثل غياب الأوراق الثبوتية ووجود اللاجئين.

في هذا السياق، اكد المحلل السياسي ايهم العبد، لوكالة شفق نيوز، أن زيارة اللجنة العليا للانتخابات إلى السويداء تعتبر خطوة مهمة لتعزيز التواصل مع الفعاليات المحلية وضمان مشاركة شاملة في الانتخابات المقبلة.

ورأى العبد، أن "تفعيل مشاركة جميع المكونات السورية، بما فيها محافظة السويداء، عنصراً أساسيًا لضمان تمثيل شامل وتحقيق تطلعات المواطنين في مستقبل سياسي مستقر".

يشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات قد عقدت لقاءات مماثلة في محافظات أخرى، مثل الرقة والحسكة، ضمن إطار اللقاءات الجماهيرية التي تنظمها في مختلف المحافظات السورية. تهدف هذه اللقاءات إلى توضيح الإجراءات الانتخابية، تسهيل مشاركة المواطنين، ومعالجة أي تحديات تنظيمية أو لوجستية قد تعترض سير العملية الانتخابية.