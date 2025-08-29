حماس تلوح بورقة "الرهائن" مع تأهب إسرائيل للهجوم على غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

حذرت حركة حماس، مساء الجمعة، من أن الرهائن الإسرائيليين سيواجهون الأخطار نفسها التي يواجهها مقاتلوها في مناطق القتال في مدينة غزة، وذلك بالتزامن مع استعداد إسرائيل لشن هجوم كبير على المدينة للسيطرة عليها.

وقال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس: "سنحافظ على أسرى العدو بقدر استطاعتنا، وسيكونون مع مقاتلينا في أماكن القتال والمواجهة في ذات ظروف المخاطرة والمعيشة، وسنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان".

ووفق المتحدث، فإن "أي خطة إسرائيلية لاحتلال قطاع غزة ستكون وبالا على القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن بوقت سابق من اليوم، بدء العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على مدينة غزة، وأنه يعمل حاليا بقوة كبيرة على مشارف المدينة.