حماس ترد على تصريحات نتنياهو بشأن غزة: يسعى للتضحية بأسراه

شفق نيوز- الشرق الاوسط

ذكرت حركة حماس، يوم الخميس، ان تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مخططات "توسيع العدوان" على غزة تؤكد أنه يسعى للتخلص من أسراه والتضحية بهم خدمة لمصالحه الشخصية

وذكرت الحركة في بيان، أن "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة انقلاب على مسار المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في القطاع".

واشارت الى أن "مخططات نتنياهو لتوسيع العدوان تؤكد أنه يسعى للتخلص من أسراه والتضحية بهم خدمة لمصالحه الشخصية".

وكان نتنياهو قد صرح في وقت سابق الخميس، أن إسرائيل تنوي السيطرة عسكرياً على قطاع غزة بأكمله، وستسلّمه، في نهاية المطاف، إلى قوات عربية تحكمه بشكل ملائم.