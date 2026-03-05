حزب كوردي معارض يدعو الجنود الإيرانيين لمغادرة ثكناتهم والعودة إلى منازلهم

شفق نيوز- متابعة

دعا الأمين العام للحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني المعارض، مصطفى هجري، فجر اليوم الخميس، عناصر القوات المسلحة الإيرانية إلى مغادرة الثكنات والقواعد العسكرية والعودة إلى منازلهم، محذراً من المخاطر التي قد تهدد حياتهم نتيجة الهجمات التي تستهدف مواقع النظام.

وقال هجري في منشور على منصة "أكس"، تابعته وكالة شفق نيوز، إن الهجمات التي تشنها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل على "المقرات الأمنية والعسكرية التابعة لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران كثيراً ما تتسبب بتهديد حياة المدنيين".

وأضاف أن هذه المخاطر تدفعه إلى مطالبة "جميع الجنود والعاملين الأحرار في القوات المسلحة الإيرانية في عموم البلاد، لاسيما في كوردستان، إلى مغادرة الثكنات والقواعد الأمنية والعسكرية التابعة للحرس الثوري والجيش وسائر القوات المسلحة، وترك الخدمة والمهام الموكلة إليهم، والعودة إلى أحضان عائلاتهم".

وأوضح هجري أن هذه الدعوة تأتي بهدف "حمايتهم من مخاطر هذه الهجمات، وكذلك لترك صفوف القوات المسلحة التابعة للنظام والقوى القمعية".

وشنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات جوية على إيران صباح يوم السبت 28 شباط/ فبراير الماضي على مواقع عسكرية ومدنية أسفرت عن مقتل 787 شخصاً بحسب آخر إحصائية لجمعية الهلال الأحمر الإيراني لغاية يوم أمس الأول الثلاثاء، رابع أيام الحرب.