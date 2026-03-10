حزب الله يضرب مواقع إسرائيلية وتل أبيب ترد بغارات على جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أعلن حزب الله اللبناني، يوم الثلاثاء، قصف مستوطنات إسرائيلية في شمال إسرائيل، فيما ردت الأخيرة بغارات عنيفة جنوب لبنان.

وقال حزب الله: "قصفنا بالصواريخ مستوطنة مسغاف عام شمالي إسرائيل"، مضيفاً: "قصفنا بدفعة صاروخية مستوطنة المطلة شمالي إسرائيل".

وتابع: "استهدفنا بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الحمامص المستحدث جنوب مدينة الخيام، وقصفنا بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في وادي العصافير جنوب مدينة الخيام".

من جانبها، أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

إلى ذلك، كشف الجيش الإسرائيلي، عن تنفيذ غارتين على بلدة حاروف ومنطقة كفرجوز جنوبي لبنان.

ونقلت وسائل إعلام، عن الجيش الإسرائيلي أن "غارة إسرائيلية نفذت على محيط بلدة مجدل سلم في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان".